Якутск, , 06:45 — REGNUM В Якутии за минувшие сутки выдано лабораториями 203 (199 днём ранее) положительных теста на коронавирус, выздоровели четыре пациента, скончались три человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На утро 6 ноября в республике зафиксировано 14 836 носителей коронавируса, выздоровели с начала пандемии 6238 пациентов, скончался 161 житель Якутии.

За сутки лаборатории провели 5362 исследования на ковид, всего обработано 662 176 тестов.

С открытием своей ПЦР-лаборатории в поликлинике №1 в Якутске, сроки получения результатов тестов сократилось до 3−4 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области за прошедшую неделю число смертельных случаев среди пациентов с COVID-19 увеличилось на пять. За весь период пандемии не справились с болезнью 37 человек.