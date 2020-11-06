Токио, , 06:25 — REGNUM В Японии за прошедшие сутки выявили более 1000 зараженных коронавирусом, сообщает агентство Kyodo.

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Сообщается, что такой рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране фиксируется впервые с 21 августа. Тогда японские власти ослабили карантинные ограничения и разрешили жителям Японии перемещаться между регионами, чтобы стимулировать внутренний туризм для оживления экономики.

Отмечается, наибольшее число зараженных было выявлено в Токио и Осаке. Также 119 инфицированных выявили в Хоккайдо. В этом регионе впервые с начала пандемии выявляют столько зараженных за одни сутки.

Всего с начала пандемии в Японии подтвердили 105 688 случаев заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 на японской территории стал 1821 человек.