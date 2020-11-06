Гонконг, Китай, , 05:43 — REGNUM Власти Китая отчитались о текущей ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 6 ноября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг с начала эпидемии зафиксировано 5355 подтвержденных случаев опасной инфекции, из которых 107 оказались смертельными. Из больниц выписано 5126 человек.

В САО Макао из 46 заболевших, все 46 выздоровели. Ситуация неизменна на протяжение почти полугода. На Тайване выявлено 569 случаев заболевания за все время наблюдений, из которых семь оказались смертельными. Из больниц выписано 523 человека.