Пекин, , 05:40 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки было выявлено 36 новых подтвержденных случаев COVID-19, сообщает 6 ноября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, из общего числа вновь заболевших, шесть случаев являются локальными, оставшиеся 30 — «импортными», то есть выявленными у прибывших в страну из-за рубежа.

Все шесть локальных случаев пришлись на Синьцзян-Уйгурский автономный района на северо-западе Китая. Смертей за сутки от опасной инфекции зафиксировано не было.

Общее число заболевших в Китае с начала эпидемии достигло 86 151 с начала эпидемии, из которых 4634 пациента скончались. Из больниц выписано 81 098 пациентов.