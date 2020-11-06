Ульяновск, , 05:36 — REGNUM В Ульяновской области суточное число выявляемых случаев заражения коронавируса продолжает превышать две сотни. Об этом свидетельствуют обновлённые данные регионального оперативного штаба.

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По оперативной информации (на вечер 5 ноября), в Ульяновской области за сутки предварительно подтверждено 209 случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии — 22 057.

По данным управления Роспотребнадзора, в регионе всего проведено 379 872 лабораторных исследования, обследованы 356 524 человека. Под наблюдением остаются 8082 человека.

Напомним, что пациенты с лёгкой формой протекания COVID-19 могут находиться на домашнем карантине под наблюдением врача. К симптомам лёгкой формы относятся: повышение температуры тела до 38 градусов (или без повышенной температуры), общая слабость, недомогание, потливость, ломота в теле, головная боль, першение в горле, кашель, нарушение вкуса и обоняния, диарея.