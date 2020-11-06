Магадан, Магаданская область, , 05:44 — REGNUM В минздраве Магаданской области ответили на обращение коллектива травмпункта, в котором выражалось несогласие с решением сократить доплаты за ночные смены. Медперсоналу разъяснили, что механизм начисления зарплаты будет изменён в соответствии с поручениями правительства РФ и Минздрава РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минздрава региона.

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Замминистра Наталья Захаренко пояснила, что базовая часть оклада медработников травмпункта значительно увеличивается, что будет гарантированной частью оклада. Но для того, чтобы её увеличить, необходимо уменьшить ряд иных выплат, в частности, надбавку за работу в ночное время.

По заверению чиновников, размер зарплаты медработников травмпункта не уменьшится — базовая ставка не будет зависеть ни от эффективности работы, ни от размера имеющегося фонда оплаты труда, ни от каких-либо нормативных документов. Стимулирующие доплаты тоже будут, но уже не в таком количестве и не в таком размере. Общий размер зарплаты будет ненамного, но всё-таки увеличен.

«Права работников минздрав ущемлять не намерены», — пояснила Наталья Захаренко на встрече с коллективом травмпункта.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе мониторинга федеральных выплат стимулирующего характера медикам, работающим в «красной зоне», контрольно-счётная палата Колымы выявила нарушения.