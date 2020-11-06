Париж, , 04:39 — REGNUM Новые ограничительные меры с 6 ноября введут во французской столице Париже в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа, сообщает префектура парижской полиции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету – все новости»

Так, с 22:00 до 06:00 предприятиям общественного питания и барам будет запрещена продажа на вынос и доставка еды, а также алкогольных напитков.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября общее число выявленных случаев заражения во Франции превысило 1,601 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции за сутки выявили более 58 тысяч случаев SARS-CoV-2