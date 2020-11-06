Пекин, , 04:10 — REGNUM Из больниц Китая за прошедшие сутки было выписано 17 пациентов, переболевших COVID-19, сообщает 6 ноября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, еще 419 человек продолжают получать медицинскую помощь в больницах страны с диагнозом COVID-19. Из них девять человек находятся в тяжелом состоянии.

Всего 81 098 пациентов было выписано из больниц страны по выздоровлении с начала эпидемии. Общее число заболевших в Китае достигло 86 151 человека, из которых 4634 человека скончались.