Харбин, Китай, , 04:07 — REGNUM Крупные соревнования в области инноваций и предпринимательства среди китайской молодежи со всей страны завершились в столице провинции Хэйлунцзян городе Харбине на северо-востоке страны, сообщает 5 ноября агентство Синхуа.

Всего 17 золотых, 33 серебряных и 80 бронзовых медали было разыграно в рамках соревнований, говорится в заявлении ЦК Союза комсомольской молодёжи Китая.

Форум продвижения инноваций и предпринимательства для молодежи также прошел во время соревнований. Эксперты и промышленные лидеры были приглашены для обмена опытом, а проекты были представлены инвесторам и общественности в рамках форума.

Соревнования стали уже седьмыми с 2014 года и привлекли более 2 млн участников за все эти годы.