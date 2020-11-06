Анадырь, , 04:00 — REGNUM На Чукотке набирает обороты досрочный этап Всероссийской переписи населения, который начался 2 ноября, активнее всего процесс проходит в Эгвекиноте и Анадырском районе.

Читайте также: На Чукотке в отдалённых сёлах стартовала досрочная перепись населения

«Все переписчики вышли на работу. Лучше всего перепись идёт в городском округе Эгвекинот и Анадырском районе. В каждом из этих муниципалитетов собраны данные примерно о 10% от общего числа живущих там людей», — сказала ИА «Чукотка» начальник отдела статистики населения и здравоохранения Хабаровскстата Людмила Молодковец.

Первые промежуточные итоги будут известны 9 ноября. Всего на Чукотке работают 99 переписчиков, открыто 16 стационарных участков, на которых можно самостоятельно внести свои данные. Они находятся в каждом административном центре.

Всех переписчиков обеспечили средствами защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, досрочная перепись на Чукотке продлится до 1 декабря. Она охватит 42 населённых пункта.

Округ разделен на 22 переписных и 132 счётных участка, а прогнозная численность населения составила чуть более 52 тыс. человек.