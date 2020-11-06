Благовещенск, , 03:38 — REGNUM В Амурской области за последнюю неделю выявили 1051 случай заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 7382, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основе данных регионального управления Роспотребнадзора.

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Число выявляемых ежесуточно инфицированных увеличивается. Так за последние сутки заражение коронавирусом лабораторно подтвердилось у 162 жителей области (днём ранее у 159). Темп прироста составил 2,2%.

Среди вновь выявленных носителей коронавируса 73% (119 человек) болеют ОРВИ, 21% (34 человека) — пневмонией. Девять жителей области (6%) переносят болезнь бессимптомно.

За весь период пандемии в Приамурье провели более 437 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, подавляющее большинство из умерших в московских больницах от COVID-19 занимались самолечением, заявил 5 ноября мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».