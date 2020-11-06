Ланьчжоу, Китай, , 03:33 — REGNUM Всего у 6620 человек было подтверждено наличие антител к бруцелле из-за выброса загрязненных фабричных выхлопов в столице провинции Ганьсу городе Ланьчжоу на северо-западе Китая в 2019 году, сообщает 5 ноября агентство Синьхуа.

Инфекции были вызваны использованием просроченного дезинфицирующего средства в период с июля по август 2019 года на фабрике, производящей вакцины против бруцеллеза для животных. Отсутствие надлежащей дезинфекции привело к тому, что бактерия попала в выхлопы фабрики.

Муниципальные власти Ланьчжоу заявили, что провели исследование 55 тыс. человек, что составляет 97,5% населения городского микрорайона Яньчанлу, где расположена фабрика. На текущий момент 337 человек получили компенсации от фабрики, которая выделила 10 млн юаней (около $1,5 млн) на специальный счет.

Власти заявили, что они продолжат проводить бесплатное тестирование жителей, а также предоставлять бесплатное лечение тем, у кого был выявлен бруцеллез. Они также обеспечат долгосрочное наблюдение за состоянием здоровья и возьмут на себя пожизненную ответственность за них.

На пресс-конференции чиновники также сообщили, что демонтаж завода был завершен 8 октября, а строительство новой заводской площадки близится к завершению.

Бруцелла, передаваемая при контакте с инфицированным домашним скотом, включая крупный рогатый скот и овец, или при употреблении непастеризованных молочных продуктов, может вызвать бруцеллез, также известный как средиземноморская лихорадка.