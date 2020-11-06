Хабаровск, , 03:33 — REGNUM В Хабаровском крае за минувшие сутки выявлено 234 (210 накануне) новых случая заражения коронавирусом, излечились 158 человек, скончался один пациент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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На утро 6 ноября в Хабаровском крае развернуто 2932 коронавирусные койки, свободны — 455. Лечение проходят 5502 человека: 2477 стационарно, 3025 — амбулаторно.

С начала эпидемии коронавируса в крае зарегистрирован 17 441 носитель SARS-CoV-2, выздоровели 11 796 пациентов, скончались 144 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в двух городах Хабаровского края можно вызвать врача на дом, заполнив заявку на сайте медицинского информационно-аналитического центра министерства здравоохранения региона.