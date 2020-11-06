Богота, , 03:31 — REGNUM В Колумбии за прошедшие сутки выявили 9893 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на колумбийской территории достигло 1 117 977. Также за минувшие сутки в Колумбии скончались 196 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии в Колумбии выздоровели более миллиона пациентов с COVID-19. Еще 32 209 пациентов с болезнью не справились и скончались.