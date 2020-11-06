Пекин, , 03:06 — REGNUM Основное внимание в поддержке людей, переселенных в жилые общины из бедных сельских районов в Китае, сместилось на общинное строительство и управление, сообщает 5 ноября агентство Синьхуа.

Текущей задачей является помочь людям освоиться на новом месте проживания и войти в новый тем жизни в стремлении к процветанию, заявил замминистра гражданской администрации КНР Ван Айвэнь.

По его словам, более 9,6 млн сельских жителей Китая, проживавших в неблагополучных бедных районах, были переселены в 35 тыс. вновь построенных жилых сообществ в рамках программы искоренения бедности.

Базовая общественная инфраструктура была сооружена в этих сообществах, отметил Ван, добавив, что все усилия были направлены на поддержание их самобытных культурных традиций и обычаев.