Пекин, , 03:01 — REGNUM Главный интернет-регулятор Китая запустил 45-дневную кампанию по борьбе с мобильными приложениями, содержащими незаконный контент, включая порнографию, насилие и ложную рекламу, сообщает 5 ноября агентство Синьхуа.

Приложения, предоставляющие незаконные услуги, нарушающие законные права и интересы пользователей, а также имеющие негативное влияние на несовершеннолетних, также подпадут под карающую длань Киберпространственной администрации Китая.

Подобного рода сервисы в том числе включают те, что связаны с игорным бизнесом, азартными играми мошенничеством. Администрация обещает принять все необходимые меры вплоть до закрытия приложений и изъятия нелегального контента.

Администрация призывает интернет-компании неукоснительно подчиняться законам и правилам, а также стимулировать участие общественности в выявлении ненадлежащего контента.