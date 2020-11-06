Пекин, , 02:56 — REGNUM Национальная комиссия здравоохранения КНР выпустила обновленную версию плана диагностики и лечения гриппа, добавив материалы о различении при диагностировании гриппа и COVID-19, сообщает 5 ноября агентство Синьхуа.

Последняя версия плана также содержит перечень клинических проявлений и осложнений при гриппе у детей, а также описание дальнейшего улучшения клинической картины при применении препаратов традиционной китайской медицины в случае средней тяжести протекания заболевания.

Отмечается также, что вакцинация является наиболее эффективным способом профилактики гриппа, в связи с чем она рекомендуется почти все основным группам населения, включая людей старше 60 лет, детей от пяти месяцев до шести лет, а также беременных женщин.

План призывает людей соблюдать правила личной гигиены, включая частое мытье рук, проветривание помещений и избегание активности в людных местах во время сезона гриппа.