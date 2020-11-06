Пекин, , 02:49 — REGNUM Китайские интернет-регуляторы изъяли более 384 тыс. единиц нелегальной информации с платформ вопросов и ответов в рамках специальной кампании, запущенной в конце сентября, сообщает 5 ноября агентство Синьхуа.

Более 8400 нелегальных аккаунтов на платформах вопросов и ответов было наказано за распространение порнографии, предрассудков, неправильного маркетинга и нелегальной информации, сообщили в Киберпространственной администрации Китая.

Специальная кампания, длившаяся два месяца, была направлена против платформ вопросов и ответов и проводилась в Пекине, Шанхае, а также провинциях Гуандун и Чжэцзян в конце сентября.