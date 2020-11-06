Пекин, , 02:46 — REGNUM Централизованные закупки коронарных стендов, которые некогда закупались по 10 тыс. юаней (около $1500) за штуку, теперь привели к снижению стоимости единицы до 1000 юаней, сообщает 5 ноября агентство Синьхуа.

Эта оценка исходит из результатов первого раунда централизованной программы закупок дорогостоящих медицинских товаров китайским правительством, которая была обнародована в четверг в северокитайском городе Тяньцзинь.

Средняя стоимость десяти различных видов коронарных стентов на аукционных торгах продавались по 700 юаней за штуку против 13 тыс. юаней ранее. Программа охватывает основные медицинские товары, которые широко используются в медучреждениях.

Благодаря программе средняя цена на ту же продукцию, приобретаемая на тех же предприятиях, снизилась на 93% с 2019 года. Среднее снижение цен на отечественную продукцию составляет 92%, а на импортную — 95%

Подсчитано, что снижение цен за счет централизованных закупок сэкономит пациентам около 10,9 млрд юаней на сопутствующих расходах.