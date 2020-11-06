Москва, , 02:43 — REGNUM Подавляющее большинство из умерших в московских больницах от COVID-19 занимались самолечением, заявил 5 ноября мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

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По оценке столичного градоначальника, к указанной категории относятся 95% граждан, поступивших в больницы Москвы.

«Вы знаете, кто умирает в наших больницах в первую очередь? В первую очередь те, кто занимался самолечением, это 95%», — сказал Собянин.

Он добавил, что в Москве нет проблем с лекарствами, и заболевшие при первых симптомах пользуются этим, самостоятельно назначая себе лечение. Решением проблемы он назвал консультации с медиками и использование только прописанных врачами препаратов.

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