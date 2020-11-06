Красноярск, , 02:35 — REGNUM В пятницу, 6 ноября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой кратковременный снег, на дорогах сильная гололедица, температура воздуха —3… —1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:20 на Театральной площади было —2 °C.

Ночью с 6 на 7 ноября ожидается —6 °C. Облачно, небольшой кратковременный снег.

Скорость северо-западного (с переходом на южный) ветра 5−10 м/с. Давление — 742 мм рт. ст.

В субботу, 7 ноября, в Красноярске до +4 °C днём и до +3 °C ночью. Небольшой кратковременный дождь.

В воскресенье, 8 ноября, в Красноярске ожидается до +8 °C днём. Ночью — до +4 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 6 ноября на дорогах в центральных и южных районах Красноярского края сохранится сильная гололедица.