Анкара, , 02:29 — REGNUM Под арест взяты семеро человек, которые причастны к возведению жилых домов, обрушившихся 30 октября из-за землетрясения на западе Турции, передает телеканал TRT.

Помимо этого, еще два человека, также фигурирующие в этом процессе, взяты под судебный контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября количество погибших в результате землетрясения в западной части Турции увеличилось до 114. При этом пострадали более тысячи человек.

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