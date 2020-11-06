Тегеран, , 09:23 — REGNUM 5 ноября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние 24 часа около 406 иранцев погибли от коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Пресс-секретарь отметила, что с учётом 406 новых жертв их общее число по стране возросло до 36 985 человек. Садат Лари подчеркнула, что за последние 24 часа было обнаружено около 8772 новых случаев заражения COVID-19, при этом 2789 человек госпитализированы.

По её словам, в общей сложности 654 936 иранцев подверглись заражению опасным вирусом, причем 505 287 из них выздоровели и выписались из больниц. «Еще около 5472 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сообщила пресс-секретарь.

Садат Лари отметила, что на данный момент в Иране было проведено 5 110 752 обследования на наличие вируса.