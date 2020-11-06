Любляна, , 02:19 — REGNUM Власти Словении решили ужесточить ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба словенского правительства.

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В частности, жителям страны запретят перемещаться между населенными пунктами, а также собираться группа более шести человек. Также в Словении возобновляется дистанционное обучение для школ, детские сады останутся закрытыми. Кроме того, всем приезжающим на территорию страны из Хорватии, Австрии, Венгрии, Италии и Сербии будет необходимо пройти обязательный карантин.

Отмечается, что за прошедшие сутки в Словении выявили 1685 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 41 025 случаев инфицирования SARS-CoV-2.