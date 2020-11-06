Бишкек, 6 ноября 2020, 02:14 — REGNUM В Киргизии за 5 октября выявили 535 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб.
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Наибольшее число новых случаев зафиксировано в столице республики — 151 и в Чуйской области — 104.
Затем следуют Ошская область — 75, Джалал-Абадская область — 67 и Баткенская область — 48, Иссык-Кульская область — 43, город Ош — 21 и Таласская область — 20.
Замыкает список Нарынская область, в которой выявили лишь шесть новых фактов заражения.
За сутки признаны излечившимися от коронавируса 528 жителей республики.
На стационарном лечении остаются 3 430 киргизстанцев, на амбулаторном — 3 746.
За сутки в Киргизии зафиксировано четыре летальных исхода среди пациентов с диагнозом «COVID-19» — два в столице и по одному в Таласской и Ошской областях.
Всего за время пандемии в республике выявлено 61 309 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из них уже выздоровели — 52 343 пациентов, умерли — 1 167.
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