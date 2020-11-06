Бишкек, , 02:14 — REGNUM В Киргизии за 5 октября выявили 535 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб.

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Наибольшее число новых случаев зафиксировано в столице республики — 151 и в Чуйской области — 104.

Затем следуют Ошская область — 75, Джалал-Абадская область — 67 и Баткенская область — 48, Иссык-Кульская область — 43, город Ош — 21 и Таласская область — 20.

Замыкает список Нарынская область, в которой выявили лишь шесть новых фактов заражения.

За сутки признаны излечившимися от коронавируса 528 жителей республики.

На стационарном лечении остаются 3 430 киргизстанцев, на амбулаторном — 3 746.

За сутки в Киргизии зафиксировано четыре летальных исхода среди пациентов с диагнозом «COVID-19» — два в столице и по одному в Таласской и Ошской областях.

Всего за время пандемии в республике выявлено 61 309 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Из них уже выздоровели — 52 343 пациентов, умерли — 1 167.