Киев, , 01:59 — REGNUM Карантин выходного дня с 14 по 15 ноября могут ввести власти Украины на всей территории страны из-за ситуации с распространением COVID-19, заявил украинский министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «1+1».

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По его словам, в рамках указанного режима «будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки и транспорт». Степанов отметил, что правительство Украины не может пойти на полный карантин, подобный тому, что используют в государствах ЕС.

Министр также рассказал, что 6 ноября будет объявлено о выявлении более чем о 10 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки. Он добавил, что украинские власти готовятся открыть временные госпитали в трех регионах страны и увеличить количество коек в медучреждениях на 20 тысяч.

В настоящее время на Украине насчитывается 52 тысяч коек в больницах для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук призвал украинское руководство начать переговоры с Россией о закупке российской вакцины против коронавируса.

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