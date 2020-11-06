Любляна, , 01:56 — REGNUM 5 ноября на пресс-конференции правительства Словении известный врач и вирусолог, работающий в коронавирусном отделении Матьяж Ереб заявил, что состояние в словенских больницах, обслуживающих инфицированных, является затруднительным, и медицинский персонал работает на грани своих возможностей. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

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Матьяж Ереб также является заведующим кафедрой интенсивной терапии инфекционной клиники Люблянского университетского клинического центра, крупнейшей словенской больницы, где лечится примерно половина заражённых коронавирусом в стране.

Он также добавил, что в Словении наблюдается нехватка некоторых лекарств, особенно для пациентов в отделениях интенсивной терапии.

«В словенских больницах наблюдается нехватка доступных постельных принадлежностей для пациентов, что вызывает тревогу. Мы устанавливаем новые кровати, переоборудуем отделения, но это не может продолжаться бесконечно», — подчеркнул Ереб.

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