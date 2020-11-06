Тегеран, , 01:10 — REGNUM В Иране общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа приблизилось к 655 тыс., сообщает агентство IRNA.

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За прошедшие сутки в Исламской Республике выявили 8772 инфицированных. При этом 2789 из них были госпитализированы. Таким образом, общее количество выявленных больных COVID-19 в Иране достигло 654 936.

Также за 5 ноября в Иране скончались 406 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Исламской Республике жертвами осложнений COVID-19 стали 36 985. Отмечается, что уже выздоровели 505 287 пациентов.