Рабат, , 00:46 — REGNUM В Марокко общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

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Только за прошедшие сутки в стране выявили 5641 инфицированного. Таким образом, всего с начала пандемии в Марокко подтвердили 240 951 случай заражения коронавирусом нового типа. Также за 5 ноября на марокканской территории скончались 77 пациентов с COVID-19.

Общее число жертв болезней, вызванных новым коронавирусом, в Марокко достигло 4 059. Уже смогли выздороветь 197 215 пациентов. Из них 874 находятся в тяжелом состоянии.