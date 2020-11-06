Москва, , 08:32 — REGNUM Решение мэра Москвы Сергея Собянина продлить дистанционное обучение для учащихся 6−11-х классов столичных школ на две недели вызвало неоднозначную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили соответствующие комментарии 5 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

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"Профанация мер: во-первых, как мы видим, динамика не зависит от удалённого обучения детей; во-вторых, часть образовательных и физкультурно-спортивных организаций не работают, но далеко не все. Таким образом, получается, что здоровье одних детей не так важно, как здоровье других?! Или на этих других меры работают иначе?! А реально, часть детей просто лишили возможности развиваться! В-третьих, очень сильно страдает как физическое (в том числе иммунитет!), так и психологическое здоровье детей! Это всё убивает молодёжь посильнее ковида», — считает Natalia N.

Многие отметили вред, который наносит дистанционное обучение школьников. По мнению граждан, это не только лишает детей социального взаимодействия, но и не позволяет им полноценно обучаться.

«Это не обучение, это виртуалка. Знаний ноль, потому что контроля практически нет. Учителя ничего не спрашивают, забывают проверить почту. А кто-то просто что-то не услышал. Очень понравилось, когда искали учителя, а он не вышел вовремя на связь. И это обучение. При условии, что 9−11-е сдают экзамены!» — пишет Дмитрий О.

Другие отметили тенденцию, согласно которой школьников запирают по домам, но в то же время в городе осуществляют свою деятельность кинотеатры и торговые центры. По видению пользователей, не стоит вводить подобные ограничения, а необходимо наладить систему по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

«У нас в первую очередь закрывают детские сады, школы, больницы, а открывают кинотеатры, торговые центры и прочие. Видны сразу приоритеты в стране. Я лично против всех этих закрытий, просто надо грамотно организовывать всё», — пишет пользователь Дмитрий.

Нашлись и те, кто заявил о бессмысленности подобного решения властей Москвы. Граждане указали на то, что, несмотря на то, что они являются родителями и их дети остаются дома, тем не менее им самим приходится ездить на общественном транспорте на работу, что также создаёт опасность заболеть коронавирусом.

«Детей 6−11-х классов посадили на дистанционку. А то, что я каждый день езжу на работу на другой конец Москвы, как и многие здесь, да и в Москве вообще, это ничего страшного? Родители не могут что ли принести этот вирус? Что за бред?» — пишет Антонина П.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что решил продлить дистанционное обучение для учащихся 6−11-х классов столичных школ на две недели.