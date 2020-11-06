Москва, , 08:39 — REGNUM Заявление Министерства здравоохранения Российской Федерации, согласно которому в 30−40% случаев ПЦР-тесты на коронавирус дают ложноотрицательный результат, вызвало шквал комментариев со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение 5 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения – все новости»

«Делали ТРИ теста, и все отрицательные, на 11 день по скорой в КТ Центр, в результате 25% поражения обоих легких, отправили лечиться домой. Повторюсь: у меня все тесты были отрицательные. А мужу вообще тесты не делали!», — написала Ludmila I.

Многие комментаторы решили поделиться личными историями того, как они или их родственники проходили обследование для выявления коронавируса. Оказалось, что ситуация выглядит действительно не самым лучшим образом.

«Также есть ложноположительные. Сын сейчас в армии, чтоб зуб удалить надо тест сдать на ковид, первый раз сдал отрицательный был, зуб удалил, через пять дней второй раз тест сдал, он положительный и еще какими-то двумя способами, спросил у медсестры как это так, она ответила, что значит переболел, он ее на это спросил «когда мог переболеть, если 5 дней назад тест был отрицательным?». Сказали идти в часть, чтоб изолировали. Но его отправили ко всем в казарму (чувствовал себя нормально), зато по телевизору рапортуют, как в армии тестируют и куда солдат изолируют, особенно в Калининграде, как раз там сын и служит», — поделилась историей Ирина.

Ряд пользователей попыталась объяснить такое заявление Минздрава мерой предосторожности. Коронавирус до сих пор полностью не изучен и множества параметров влияют на его выявление, поэтому граждане советуют сдавать сразу несколько тестов на COVID-19.

«Это все-таки слишком ответственное заявление! Этот новый для нас вирус еще абсолютно не изучен. И да, у людей с симптомами берут несколько тестов с интервалом. У моей подруги муж заболел еще в первую волну. Его, конечно, сразу в больничку отвезли, сделали тест. Отрицательный. Через какое-то время повторный. Уже положительный. Может какие-то факторы влияют. Но я считаю, что лучше сделать два — три теста, пока болеешь, то есть на больничном сидишь или на самоизоляции, чем потом расхлебывать последствия болезни. Минздрав скорее всего просто предупреждает, что еще один тест даст больше гарантий», — пишет Сара К.

Другие отметили, что данная статистика говорит о том, что тест на коронавирус имеет чуть больше вероятности правильного ответа, чем у подброшенной монетки.

«Точность теста, как у гадалки в подворотне, что, как справедливо отметили ниже, ничуть не влияет на его стоимость. Так с чем же борется «мировая медицина»? Неужели опять с фантомною ордой? А сезонный спад заболеваемости можно записать в победу медицины и фармакологии. А сезонный рост за новую вспышку, мутацию, обострение и начать кошмарить и доить людей по новой. И ведь это правда, каждый сезон сотни, тысячи вирусов мутируют, в т.ч. и вирус ГРИППа», — написал Timur P.

Напомним, российский Минздрав сделал заявление, согласно которому в 30−40% случаев ПЦР-тесты на коронавирус дают ложноотрицательный результат.