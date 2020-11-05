Вашингтон, , 23:59 — REGNUM Видеокарта Nvidia GeForce RTX 3080 может не выдать необходимую производительность в игре Godfall в случае, если она будет запущена с разрешением 4K и настройками графики Ultra. Об этом 5 ноября сообщил портал Game Rant.

Известно, что студия Counterplay Studios официально сотрудничает с AMD. Представитель разработчика Кейт Ли рассказала журналистам о том, как игра будет работать на видеокартах AMD серии RX 6000. Она отметила, что в случае максимальных настроек и разрешении 4K игре потребуется 12 гигабайт видеопамяти.

Издание обратило внимание, что видеокарта Nvidia RTX 3080 имеет 10 гигабайт видеопамяти и, таким образом, этого объёма может не хватить для запуска Godfall при таких настройках.

Напомним, релиз Godfall запланирован на 12 ноября 2020 года, ранее Counterplay Studios опубликовала требования ПК-версии игры. Она выйдет в тот же день, когда начнутся продажи консоли PlayStation 5 в США, Японии и ряде других стран.

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