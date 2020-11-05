Вашингтон, , 23:38 — REGNUM Размер доступного пространства на накопителе консоли PlayStation 5 составит около 667 гигабайт. Об этом 5 ноября сообщил портал Games Radar.

Издание обратило внимание, что по этому показателю новая консоль Sony проигрывает Xbox Series X, которая предоставит на 135 гигабайт больше. Стоит отметить, что соответствующую информацию выложил в сеть известный инсайдер Okami13 и Sony пока её не подтвердила.

Он опубликовал скриншот панели PlayStation 5, в правом нижнем углу которого есть надпись, что на накопителе из общего «полезного» объёма 667 гигабайт осталось доступно 648 гигабайт. Автор статьи предположил, что на консоли была установлена игра Astro's Playroom, демонстрирующая возможности PlayStation 5 и контроллера DualSense.

Ранее стало известно, что владельцы Xbox Series S смогут использовать лишь 364 гигабайта на накопителе, а владельцы Series X — около 800 гигабайт. Кроме того, в случае Series S доля «полезного» пространства составляет 71,1%, а в случае Series X — 80,2%.

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