Вашингтон, , 23:17 — REGNUM Разработчики игры Spider-Man: Miles Morales, релиз которой состоится на консоли PlayStation 5, выпустили новый небольшой трейлер. Ролик был опубликован 5 ноября на YouTube-канале компании Marvel Entertainment.

В начале видео показано, как Майлса Моралеса «отправляют в полёт» противники. Однако в какой-то момент герой собирается и даёт им достойный отпор. Авторы ролика отметили в субтитрах, что в нём не показан реальный геймплей (игровой процесс).

Релиз Spider-Man: Miles Morales состоится 12 ноября 2020 года, в день старта продаж PlayStation 5 в США, Японии и ряде других стран. Игра входит в так называемый «стартовый пакет» новой консоли.

Читайте ранее в этом сюжете: Game Rant: размер файлов Call of Duty: Black Ops Cold War будет «огромным»