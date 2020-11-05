Вашингтон, , 22:47 — REGNUM Компания Activision подтвердила информацию о размере файлов будущей игры Call of Duty: Black Ops Cold War. Об этом 5 ноября сообщил портал Game Rant.

В публикациях на Twitter-странице проекта разработчики опубликовали информацию о том, сколько полная версия игры будет занимать на различных платформах. Размер файлов версии для PlayStation 4 составит 95 гигабайт, для PlayStation 5 — 133 Гбайта, для Xbox One — 93 Гбайта. На накопителях Xbox Series X и Series S Call of Duty: Black Ops Cold War займёт 136 Гбайт.

Что касается ПК, то размер файлов полной версии игры составит 82 Гбайта, если геймеры захотят установить лишь многопользовательскую часть, то им нужно будет выделить 35 Гбайт. В случае, если они решат установить полную версию игры и запустить её на настройках Ultra, Call of Duty: Black Ops Cold War займёт на ПК 125 Гбайт. Издание отметило, что размер файлов игры в некоторых случаях вновь будет «огромным».

Ранее стало известно, что владельцам новой консоли Xbox Series S будет доступно лишь 364 гигабайта пространства твердотельного накопителя. Остальное место займут файлы операционной системы консоли. Многие СМИ отметили, что обладатели «младшей» новой консоли Xbox будут часто сталкиваться с нехваткой свободного места на её накопителе.

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