Токио, , 22:33 — REGNUM Японская SEGA Sammy Holdings Inc., продала компанию по производству игровых автоматов Genda, которая составляла 85,1% от активов SEGA Entertainment. Об этом 5 ноября сообщил портал Eurogamer.

В компании пояснили, что решили пойти на этот шаг из-за эпидемии коронавируса, которая оказала крайне негативное влияние на индустрию. Как отметила в пресс-релизе SEGA Sammy Holdings Inc., посещаемость игровых залов в торговых центрах «заметно снизилась», в результате чего в первом квартале финансового 2020 года компания зафиксировала «значительные убытки».

Отмечается, что центры аркадных автоматов SEGA сохранят своё название, несмотря на то, что Genda будет принадлежать уже другой организации.

Напомним, в августе 2020 года SEGA закрыла центр аркадных автоматов в Akihabara Building 2. Он являлся одним из самых знаковых в Акихабаре (известный квартал Токио).