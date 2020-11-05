Париж, , 22:18 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 39 037 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 367 пациентов.

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Об этом в четверг, 5 ноября, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 58 046 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 1,601 млн.

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