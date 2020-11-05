Лион, Франция, , 22:15 — REGNUM В пригороде французского Лиона арестовали 15-летнего школьника, заявившего в присутствии своего преподавателя, что «отрежет ему голову». Об этом в четверг, 5 ноября, сообщает Le Figaro.

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Против ученика лицея в коммуне Калюир-Э-Кюир заведено уголовное дело о «распространении угрозы смерти в отношении человека, исполняющего общественный долг».

После ареста школьник пытался отрицать свою вину, заявляя, будто он на самом деле сказал «я хочу себе отрезать голову». Однако позднее задержанный рассказал правду.

Напомним, 3 ноября во Франции началось расследование в отношении двух 12-летних школьников из Страсбурга по делу о «восхвалении терроризма».

Прокуратура Страсбурга подтвердила, что в ходе мероприятий, посвященных памяти учителя истории Самуэля Пати, жестоко убитого и обезглавленного 16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, оба несовершеннолетних студента колледжа открыто высказались в оправдание этого преступления.

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