Ижевск, , 22:02 — REGNUM В Удмуртии в настоящее время 34% коек, подготовленных для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией, остаются свободными. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в ходе Отрытого интервью на Ижевском автозаводе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения – все новости»

Всего в республике развернули 3 тыс. инфекционных коек. Лечение же в стационарах проходят 1880 человек, 25 человек — в обсерваторах.

По словам Бречалова, пик числа заражений коронавирусом ожидается в ноябре. Сейчас ежедневные показатели прироста зараженных высокие, но стабильные.

Глава Удмуртии уточнил, что на амбулаторном лечении находится 1451 пациент с подтвержденных заражением SARS-CoV-2. 3 ноября такие больные уже начали получать бесплатные лекарства, роздано 50 комплектов.

Напомним, по данным на утро 5 ноября, в Удмуртии насчитывалось 1799 активных носителей коронавируса. Из их числа 917 жителей Удмуртии находятся в удовлетворительном состоянии, 730 — в состоянии средней степени тяжести, 152 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике закуплено 11 наименований лекарственных средств, рекомендованных Минздравом России для лечения пациентов с коронавирусом. На эти цели из бюджета республики было выделено 60 млн рублей.

В первую очередь бесплатные лекарства предназначены для граждан старше 65 лет, а также жителей республики с хроническими заболеваниями.

Читайте также: В Удмуртии выявили 130 новых случаев заражения коронавирусом