Москва, , 07:20 — REGNUM С начала 2020 года к волонтёрскому движению столицы присоединились свыше 15 тысяч человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По её словам, на данный момент в базе ресурсного центра «Мосволонтер» зарегистрированы более 97,5 тысячи волонтеров. Это говорит о том, что добровольчество в столице зарекомендовало себя среди населения с лучшей стороны, считает вице-мэр.

«Волонтеры занимаются самыми разными направлениями, выбирая сферы, которые им ближе, в которых им интересно развиваться или делиться опытом. Они участвуют в организации культурных, спортивных и других мероприятий, помогают благотворительным фондам, поддерживают социальные и патриотические программы. Численность добровольческого актива Москвы уже приближается к 100 тысячам человек», — рассказала Сергунина.

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