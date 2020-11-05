Москва, , 21:39 — REGNUM Въезд в Китай приостановлен, сообщили 5 ноября в пресс-службе посольства страны в России.

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"В связи с эпидемической ситуацией объявляем о временном приостановлении въезда в Китай лиц, имеющих действующие китайские визы и вид на жительство, предполагающие работу, решение личных вопросов и воссоединение семьи. Посольства (консульства) Китая в России не будут выдавать «заявления о состоянии здоровья вышеупомянутым лицам», — говорится в заявлении.

Уточняется, что эти ограничения не затронут тех, у кого есть дипломатические и служебные визы, визы вежливости и визы категории С.

«Иностранцы, которым необходимо срочно поехать в Китай, могут подавать заявления на получение виз в посольство (консульство) Китая в России», — сообщили в диппредставительстве. Въезд в эту страну по выданным после 3 ноября 2020 г. визам разрешён.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский МИД заявил, что эпидемиологическая ситуация не является благоприятной для поездок за рубеж.

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