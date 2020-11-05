Ханты-Мансийск, , 20:45 — REGNUM Школьники Югры после каникул 9 ноября вернутся за парты. Учебные учреждения будут работать в очном режиме, сообщил СМИ директор департамента образования и молодежи Алексей Дренин.

Пустой класс Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По его словам, до каникул на дистанционном обучении в связи с коронавирусом и ОРВИ было примерно 300 классов, или 4% от всех учащихся в ХМАО.

Напомним, школьники Югры находятся на каникулах с 26 октября до конца текущей недели. В автономном округе вместо одной недели учащиеся отдыхали две.