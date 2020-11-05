Брест, Белоруссия, , 20:27 — REGNUM В Брестском педагогическом университете Белоруссии открылся пятый в республике Институт Конфуция; в соответствующей церемонии приняли участие председатель горисполкома Виталий Щерба и Ди Шивэнь, директор Института Конфуция Брестского госуниверситета им. А. С. Пушкина. Об этом 5 ноября сообщает Синьхуа, подчеркивая, что тем самым закрепляются отношения дружбы и взаимных гуманитарных обменов.

Ректор БрПУ Анна Сендер и В. Щерба в своих выступлениях на церемонии отметили, что открытие нового культурно-образовательного центра КНР позволит восполнить в областном центре дефицит преподавателей китайского языка. Начальник Главного управления профобразования министерства образования Белоруссии Сергей Касперович в связи с этим высказался за подготовку специалистов с комплексной профессиональной подготовкой и знанием китайского языка, возможности которых упрочат двустороннее партнерство и взаимодействие.

Сообщается, что новый институт создан на основе ранее действующего в университете Центра изучения Китая.