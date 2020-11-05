Москва, , 20:05 — REGNUM В Москве не зафиксировано ни одного летального случая среди несовершеннолетних пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 ноября сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения в ответе на редакционный запрос.

В московской больнице Mos.ru

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По данным на сегодняшний день, в столичных стационарах проходят лечение 109 несовершеннолетних пациентов с коронавирусом. Все они болеют COVID-19 в лёгкой форме, никто из них не находится в реанимации.

Также в Москве, по данным на 5 ноября, не зафиксировано летальных случаев в этой возрастной категории больных COVID-19.