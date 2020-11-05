Екатеринбург, , 20:25 — REGNUM Установка защитных перегородок от COVID-19 в автомобилях такси возможна только при обязательной регистрации изменений в ГИБДД. Об этом заявил замглавы УГИБДД по Свердловской области Дмитрий Панфилов на пресс-конференции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения — все новости»

"Любое внесение изменений в конструкцию, если это жёсткое крепление, должно регистрироваться в органах Госавтоинспекции», — сказал Панфилов.

Представитель ГИБДД уточнил, что водителю придётся получить разрешение на установку перегородки. Для этого нужно подать заявку в автоинспекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловские власти уточняли, что «экраном» между водителем и пассажиром такси может стать простая плёнка.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале предложили альтернативу защитным экранам в такси