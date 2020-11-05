Токио, , 19:37 — REGNUM Sony подтвердила, что во всех регионах день релиза PlayStation 5 консоли можно будет купить только в онлайн-магазинах. Об этом 5 ноября сообщил официальный блог PlayStation.

В публикации менеджер Sony Interactive Entertainment Сид Шуман пояснил, что это решение было принято для того, чтобы обезопасить геймеров, розничных продавцов и персонал магазинов в период эпидемии коронавируса.

«Пожалуйста, не планируйте разбивать лагерь или стоять в очереди у местного продавца в день запуска в надежде найти консоль PS5 для покупки», — написал Шуман, предложив людям быть осторожными и сделать заказ в онлайн-формате.

Напомним, в Японии, США и ряде других стран PlayStation 5 поступит в продажу 12 ноября 2020 года. В России старт продаж консоли запланирован на 19 ноября 2020. Ранее в сеть выложили видео, в котором под микроскопом был показан секрет поверхности контроллера DualSense.

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