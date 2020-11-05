Подгорица, , 19:30 — REGNUM Лаборатории Института общественного здравоохранения Черногории и другие лаборатории страны, которые занимаются ПЦР-диагностикой коронавируса, завершили ПЦР-анализ 1634 тестов. 682 из них оказались положительными.

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За сутки зарегистрировали две смерти пациентов с коронавирусом. Общее число смертей, связанных с инфекцией с начала июня составило 319, а с начала года — 328. За последние 24 часа сообщалось о выздоровлении у 228 пациентов.

Общее число активных случаев в стране составляет 6090.