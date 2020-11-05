Екатеринбург, 5 ноября 2020, 20:24 — REGNUM Свыше 900 студентов Уральского государственного медицинского университета (Екатеринбург) привлечены к работе в медучреждениях Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УГМУ.
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К оказанию медпомощи в больницах региона привлекли 902 студента, 428 ординаторов и 177 научно-педагогических работников вуза. Работа с медучреждениями ведётся с конца сентября 2020 года.
В пресс-службе уточнили, что не всём студентам и сотрудникам доводится работать с больными COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 37 613 случаев заражения коронавирусом.
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