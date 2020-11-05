Москва, , 19:18 — REGNUM В Москве по состоянию на 5 ноября в городской клинической больнице №40, расположенной в Коммунарке, находятся на лечении 957 пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения столицы в ответе на редакционный запрос.

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Из этого числа около 20% пациентов проходят лечение в реанимации — 191 человек. На ИВЛ находятся 57 человек, на НИВЛ (неинвазивная вентиляция лёгких) — 21, методы ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация) используется для лечения двух пациентов.

При этом зависим от кислорода 531 человек — 60,3% от общего числа пациентов стационара.