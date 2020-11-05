Архангельск, 5 ноября 2020, 19:17 — REGNUM В Архангельской области усилят контроль за соблюдением масочного режима. Соответствующее поручение главам муниципальных образований дал губернатор региона Александр Цыбульский.
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Как сообщили ИА REGNUM в правительстве области, контроль, который ведется в настоящее время, глава региона считает недостаточным. Так, например, в Архангельске за последнюю неделю было выявлено только три десятка нарушений.
Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске выявили нарушения режима самоизоляции — некоторых пациентов с COVID-19 не оказалось дома.